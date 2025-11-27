Prinzessin Stéphanie besucht Zirkusshow im Europa-Park

Bitte aktivieren Sie Javascript

Was für ein Zirkus - zum 50. Jubiläum des Europa-Parks in Rust schmückt sich der Park in der Wintersaison mit einer ganz besonderen Veranstaltung. Diesmal arbeitete der Park für seine winterliche Zirkusrevue mit dem bekannten Monte Carlo Circus Festival zusammen. Entstanden sei eine mehr als einstündige Show mit zahlreichen Artisten von Weltrang, teilte der Freizeitpark mit. Die »Winter Zirkus Revue« von Deutschlands größtem Freizeitpark werde damit zu »Monte Carlo Circus Festival meets Europa-Park.«

Die Familie Mack habe sich schon immer sehr für den Zirkus engagiert, sagte Prinzessin Stéphanie von Monaco, die sich die neue Show vor Ort angeschaut hatte. »Daher war die Zusammenarbeit nur logisch.« Stéphanie ist Präsidentin des Internationalen Zirkusfestivals von Monaco, das als berühmtestes Zirkusfestival der Welt gilt.

Er sei als Kind mit seinen Eltern generell oft im Zirkus gewesen, sagte Freizeitpark-Gründer Roland Mack. Stéphanie und ihren Bruder Albert, den Fürsten von Monaco, habe er schon vor Jahren kennengelernt, als er in die Jury des Monte-Carlo-Festivals berufen wurde. »Dass daraus so eine tolle Partnerschaft werden kann mit dem Zirkus Monte Carlo bei uns im Europa-Park, das hätte ich mir nicht träumen lassen«, sagte er.

Themenbereich Monaco soll 2026 öffnen

Die Wintersaison beginnt am 29. November und dauert bis 18. Januar kommenden Jahres. Neben der Zirkusrevue gibt es dann unter anderem weihnachtliche Wintershows, und die 17 Themenbereiche werden winterlich geschmückt.

Im kommenden Jahr soll zu den Themenbereichen der Kleinstaat Monaco dazukommen, die offizielle Eröffnung ist für Mai geplant. Im Frühjahr dürfte Stéphanies Bruder, der monegassische Fürst Albert II., nach Rust kommen, hatte Parkchef Roland Mack im Oktober angekündigt. Die Freizeitanlage gibt es seit 50 Jahren. Für das Geschäftsjahr 2025/26, das bis Ende März läuft, werden erneut mehr als sechs Millionen Besucher erwartet.