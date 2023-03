Aktuell Land

Präsentation von virtueller Tatortbegehung mit VR-Brille

Blutspuren am Tatort oder das Projektil einer Schusswaffe: Solche Hinweise an Tatorten können die Ermittler im Südwesten mit modernster Technik auswerten. Der Einsatz der sogenannten CAVE-Technik (Cave Automatic Virtual Environment) beim Landeskriminalamt (LKA) in Baden-Württemberg sei bundesweit einmalig, sagte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) bei einer Präsentation der Technik am Montag in Stuttgart. Das sei ein »Quantensprung« in der forensischen Arbeit der Ermittler. Mithilfe reeller Messdaten vom Tatort und Virtual-Reality-Brillen lasse sich ein Tatgeschehen beispielsweise aus Sicht des Täters oder des Opfers simulieren.