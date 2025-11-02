Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Porsche kracht auf A61 gegen Leitplanke – Totalschaden

Ein hochmotorisierter Sportwagen kommt von der Fahrbahn ab und stößt gegen eine Leitplanke. Der Schaden ist immens.

Porsche prallt gegen Leitplanke - Totalschaden
Totalschaden am Sportwagen. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Foto: René Priebe/DPA
Totalschaden am Sportwagen. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.
Foto: René Priebe/DPA

Ein Porsche ist bei einem Unfall auf der Autobahn 61 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) völlig zerstört worden. Die Polizei schätzte den Schaden an dem hochmotorisierten Sportwagen auf rund 250.000 Euro und sprach von einem Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer war demnach mit seinem Auto ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Warum der Wagen auf der A61 nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz ins Schleudern geriet, war zunächst unklar. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen.

© dpa-infocom, dpa:251102-930-239691/1