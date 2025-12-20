Popmusiker Max Giesinger liest die Plakate aus dem Publikum

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Popmusiker Max Giesinger studiert gerne Plakate, die seine Fans während seiner Konzerte dabeihaben – und reagiert auch manchmal darauf. Es gebe eigentlich jeden Abend fünf bis zehn Leute, die irgendwelche Plakate hochhalten, sagte er den »Badischen Neuesten Nachrichten«. »Das lese ich mir dann durch, und wenn ich Bock habe, dann spreche ich das auch an.«

Kürzlich habe ein frisch verheirateter Mann auf einem Plakat gefragt, ob Giesinger einen Song für seine Frau singen könne. »Und dann war es ein sehr glücklicher Zufall, dass der auch tatsächlich singen konnte«, sagte der Musiker, der aus der Nähe von Karlsruhe stammt und heute in Hamburg lebt. »Ich freue mich immer auf Aktionen, mit denen man mal die Normalität verlässt.«

Der Popstar hatte 2016 mit dem Song »80 Millionen« seinen Durchbruch und veröffentlichte kürzlich sein fünftes Album. Ab September kommenden Jahres will er, wie bereits angekündigt, eine einjährige Bühnenpause einlegen.