Pollen fliegen in der Region - drei Wochen zu früh

Sie haben mit ihrem Flug viel zu früh begonnen: Die Haselpollen sind bereits in der Region in der Luft. (Symbolfoto)

REUTLINGEN. Pollenallergiker in Reutlingen und der Region können es kaum glauben, doch in den letzten Tagen haben sie bekannte und deutliche Anzeichen dafür festgestellt, dass wohl die ersten Pollen unterwegs sind. Eine Bestätigung dafür haben sie bereits von offizieller Stelle erhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits gewarnt: In vielen Regionen gibt es bereits einen mittelstarken Pollenflug. Ein Sprecher des DWD in Stuttgart bestätigte dem GEA: »Vor allem in der Region Oberrhein bis hinauf nach Mannheim ist der Flug der Haselpollen deutlich zu messen.« Offensichtlich betrifft das jetzt auch die Haselsträucher in der Region Neckar-Alb. Bei ihnen hat der Pollenflug ebenfallös eingesetzt.

»Das ist ungewöhnlich früh«, sagte Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Eigentlich hat der DWD aus seinen Daten errechnet, dass in Baden-Württemberg der Flug der Haselpollen mit dem Vorfrühling beginnt. Den hat der DWD erst für Anfang Februar im Blick. Im vergangenen Jahr begann er demnach um den 7. Februar herum. Also sind die Pollen aktuell etwa drei Wochen zu früh dran.

»Durch den Klimawandel haben sich große Verschiebungen ergeben«

Schon in der vergangenen Jahen hat die Medizinerin Endler festgestellt, dass sich wegen des Klimawandels die Jahreszeiten und damit auch der Pollenflug immer weiter nach vorne verschieben. Der Winter werde immer kürzer, der Vorfrühling beginne immmer früher. »Durch den Klimawandel haben sich große Verschiebungen ergeben«, sagte Endler. So sei noch in den 1950er-Jahren der Winter viel länger gewesen und der Vorfrühling habe erst im März begonnen. Jetzt dauere der Winter nur noch etwa acht Wochen und der Vorfrühling beginne einen ganzen Monat früher.

Die natürlichen Anzeichen für den Jahreszeitenwechsel seien eben die sogenannten Frühblüher, zu denen die Haselsträucher aber auch die Purpurerle und wenig später die Schwarzerle gehörten. So richtig los geht der Frühling laut DWD mit der Blüte der Forsythie und später mit der Apfelblüte. Die Lindenblüte markiert den Beginn des Hochsommers und die Holunderblüte kündigt den beginnenden Herbst an.

»Wir kommen alle aus einer pollenfreien Zeit, eben dem Winter«

Im GEA-Interview wies Christina Endler noch darauf hin, dass Allergiker die Belastung durch den ersten Pollenflug nacE dem Winter als belastender empfinden könnten. »Wir kommen alle aus einer pollenfreien Zeit, eben dem Winter. Da fühlt sich die Rückkehr jetzt für Betroffene umso härter an«, so Endler. Auch könnten Menschen, die bisher keine Pollenallergie hatten, durchaus noch eine bekommen: »Es gibt Hinweise aus der Forschung, dass die Pollen aggressivere und mehr Inhaltstoffe aufweisen, die eine Allergie auslösen können. Das kann auch Menschen mit über 60 noch treffen.«

Eine kleine Entwarnung deutet die Medizinerin beim DWD noch an: »Wir erwarten in den kommenden Tagen doch eine etwas kältere Periode, die dazu führen kann, das die Pollenbewegung zurückgehen. Ob es tatsächlich so kommt, werden wir sehen.« (GEA)