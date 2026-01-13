Polizisten in Klinik gebissen und gewürgt - Mann in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er in einer Tübinger Klinik randaliert und Polizeibeamte gebissen, gewürgt und schwer verletzt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gemeinsamen Angaben zufolge unter anderem wegen versuchten Totschlags und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 49-Jährigen.

Klinikpersonal griff ein

Der Verdächtige hatte am Sonntag bei einem vorherigen Polizeieinsatz eine blutende Wunde erlitten. Nähere Angaben dazu konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen. Polizeibeamte brachten den Mann zur Behandlung in die Klinik. Dort wollte er sich weder behandeln lassen noch die Klinik verlassen und soll aggressiv geworden sein.

Als die Polizisten ihm Handschellen anlegen wollten, soll er auf sie losgegangen sein. Den Angaben nach soll er sie gegen den Kopf geschlagen, einen Polizisten erheblich gebissen und bis zur Benommenheit gewürgt haben. Durch den Einsatz eines Schlagstocks und mit Unterstützung des Klinikpersonals sei er überwältigt worden, hieß es.

Zwei Polizeibeamte schwer verletzt

Ein Polizist und eine Polizistin wurden bei dem Angriff schwer verletzt. Sie wurden in der Klinik versorgt und konnten ihren Dienst bis auf weiteres nicht fortsetzen. Der ebenfalls verletzte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, behandelt und am Montag dem Haftrichter vorgeführt.