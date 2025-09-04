Polizisten bekommen Uniform mit mehr Schutz gegen Messer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Beamtinnen und Beamten der Polizei in Baden-Württemberg sollen Uniformen bekommen, die sie besser gegen Angriffe mit Messern schützen. »Es wird eine neue Uniform geben und diese neue Uniform wird schnitthemmende Elemente beinhalten«, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) dem Südwestrundfunk. Einer Sprecherin des Innenministeriums zufolge soll es bei der neuen Uniform deutlich schwerer sein, diese mit einem Messer durchzustechen - allerdings nicht unmöglich.

Die Ausschreibung für die neuen Uniformen wurde laut Ministerium bereits gestartet. Derzeit würden Tragetests durchgeführt, bei denen Beamtinnen und Beamte testeten, ob die Kleidungsstücke verschiedener Anbieter im Alltag komfortabel seien.

Neue Uniform soll zur Grundausstattung gehören

Die schnitthemmenden Elemente sollen der Sprecherin zufolge in die normale Alltagsuniform integriert werden - sowohl am Oberkörper als auch am Bein. Die neue Uniform soll dann zur Grundausstattung gehören. Wann die Uniformen ausgeliefert werden, ist noch unklar. Man könne noch kein konkretes Datum nennen, so die Sprecherin.

Mit den neuen Uniformen sollen die Beamten besser gegen Messerangriffe geschützt werden. Foto: Marijan Murat/DPA Mit den neuen Uniformen sollen die Beamten besser gegen Messerangriffe geschützt werden. Foto: Marijan Murat/DPA

In Baden-Württemberg werden immer mehr Menschen von anderen mit Messern bedroht oder angegriffen. Die Messerattacken im öffentlichen Raum nahmen 2024 im Vergleich zum Vorjahr laut Kriminalstatistik erneut zu - um 3,2 Prozent auf rund 1.300 Fälle.

Immer wieder werden auch Polizeibeamte mit Messern angegriffen. Ende Juni hatte etwa in Wangen im Landkreis Göppingen ein 27 Jahre alter Mann zwei Polizeibeamte mit einem Messer angegriffen. Ein Beamter wurde durch mehrere Schnittwunden schwer verletzt. Die Polizeibeamten gaben daraufhin mehrere Schüsse ab, durch die der Mann starb.