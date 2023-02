Aktuell Land

Polizeipräsidentin Hinz im U-Ausschuss zur Polizeiaffäre

Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz wird am Montag (13.30 Uhr) im Untersuchungsausschuss im Landtag in Stuttgart zur sogenannten Polizeiaffäre aussagen. Der Ausschuss dreht sich um sexuelle Belästigung in Landesbehörden, um Beförderungspraktiken bei der Polizei und um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU). Am Montag wird außerdem Julian Würtenberger, ehemaliger Staatssekretär im Innenministerium, noch einmal in dem Ausschuss befragt - er hatte dort bereits im vergangenen Jahr ausgesagt.