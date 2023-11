Aktuell Land

Polizeieinsatz in Schule: Tatverdächtiger festgenommen

Bei einem Großeinsatz der Polizei an einer Schule im badischen Offenburg ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Schüler seien zu ihrer Sicherheit in ihren Klassenräumen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Was dem Verdächtigen vorgeworfen wird, blieb zunächst offen.