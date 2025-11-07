Polizei wertet neue Spuren in Cold Case um getötete Frau aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Durchsuchung eines Wohnhauses in Schwendi (Kreis Biberach) wegen eines fast 40 Jahre alten Mordfalls dauern die Ermittlungen an. Derzeit werden mögliche Beweismittel ausgewertet, die bei dem Einsatz sichergestellt wurden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Weitere Angaben machte die Behörde nicht.

Hintergrund ist der Tod einer 31-jährigen Frau, deren Leiche im Winter 1985 bei Deggingen (Landkreis Göppingen) entdeckt worden war. Am Donnerstagmorgen hatten Ermittler mit Unterstützung von Spezialkräften das Wohnhaus eines heute 69-jährigen Tatverdächtigen durchsucht.

Er wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle gebracht. Ob der Mann vorläufig festgenommen wurde oder in welcher Beziehung er zum Opfer stand, ist bislang unklar.