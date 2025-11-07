Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Polizei wertet neue Spuren in Cold Case um getötete Frau aus

Neue Spuren in einem ungelösten Fall aus 1985: Die Polizei wertet mögliche Beweismittel aus, die bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt wurden. Details zum Verdächtigen blieben aber vorerst offen.

Hausdurchsuchung wegen 40 Jahre altem Mordfall
Noch sind viele Fragen offen. Foto: Thomas Warnack/DPA
Nach der Durchsuchung eines Wohnhauses in Schwendi (Kreis Biberach) wegen eines fast 40 Jahre alten Mordfalls dauern die Ermittlungen an. Derzeit werden mögliche Beweismittel ausgewertet, die bei dem Einsatz sichergestellt wurden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Weitere Angaben machte die Behörde nicht.

Hintergrund ist der Tod einer 31-jährigen Frau, deren Leiche im Winter 1985 bei Deggingen (Landkreis Göppingen) entdeckt worden war. Am Donnerstagmorgen hatten Ermittler mit Unterstützung von Spezialkräften das Wohnhaus eines heute 69-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. 

Er wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle gebracht. Ob der Mann vorläufig festgenommen wurde oder in welcher Beziehung er zum Opfer stand, ist bislang unklar.

