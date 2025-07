Der junge Mann schlief mit laufendem Motor an einer Ampel. (Symbolbild)

Ein alkoholisierter, junger Mann ist bei laufendem Motor in seinem Auto an einer Ampel in Mannheim eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, dauerte es Minuten, bis eine Streife den 23-Jährigen aufwecken konnte. Ein Atemalkoholtest habe 1,42 Promille ergeben. Auf einem Polizeirevier wurde ihm den Angaben zufolge Blut entnommen und der Führerschein einbehalten. Der junge Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.