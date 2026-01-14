Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Polizei unterstützt bei Zwangsvollstreckung in Heidelberg

Zahlreiche Polizisten und Einsatzfahrzeuge sind in dem Wohngebiet im Einsatz. Das Haus wurde zwangsversteigert, nachdem die Bewohner ihre Schulden nicht gezahlt hatten.

Ein Ehepaar hat seine Schulden nicht bezahlt - sein Haus in Heidelberg wurde zwangsversteigert. Foto: Rene Priebe/DPA
Ein Ehepaar hat seine Schulden nicht bezahlt - sein Haus in Heidelberg wurde zwangsversteigert.
Zahlreiche Polizisten haben mit einem größeren Einsatz bei einer Zwangsvollstreckung in Heidelberg unterstützt. Dies bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar, hatten laut Landgericht Heidelberg mehreren Menschen Geld geschuldet. Die Gläubiger hätten daraufhin die Zwangsversteigerung des Hauses betrieben, sagte eine Sprecherin. 

Der Meistbietende habe das Haus erworben. Mutmaßlich habe der neue Eigentümer das Haus räumen lassen, weil die Bewohner ihr ehemaliges Haus nicht hätten verlassen wollen, sagte die Sprecherin. Das Amtsgericht Heidelberg war für weitere Informationen zunächst nicht zu erreichen.

© dpa-infocom, dpa:260114-930-542366/1