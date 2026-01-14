Polizei unterstützt bei Zwangsvollstreckung in Heidelberg

Ein Ehepaar hat seine Schulden nicht bezahlt - sein Haus in Heidelberg wurde zwangsversteigert.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zahlreiche Polizisten haben mit einem größeren Einsatz bei einer Zwangsvollstreckung in Heidelberg unterstützt. Dies bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar, hatten laut Landgericht Heidelberg mehreren Menschen Geld geschuldet. Die Gläubiger hätten daraufhin die Zwangsversteigerung des Hauses betrieben, sagte eine Sprecherin.

Der Meistbietende habe das Haus erworben. Mutmaßlich habe der neue Eigentümer das Haus räumen lassen, weil die Bewohner ihr ehemaliges Haus nicht hätten verlassen wollen, sagte die Sprecherin. Das Amtsgericht Heidelberg war für weitere Informationen zunächst nicht zu erreichen.