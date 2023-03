Aktuell Land

Polizei sucht weiter nach vermisster 21-Jähriger

Rund 50 Polizisten haben am Dienstag weiter nach einer vermissten 21-Jährigen aus Eigeltingen im Landkreis Konstanz gesucht. Die Suchaktion wurde in einem Waldstück zwischen Heudorf und Stockach sowie einem Sumpfgebiet in Heudorf fortgesetzt, wie ein Polizeisprecher erklärte. Hinweise hätten die Beamten in die Gebiete geführt. Auch eine Drohne und ein Hubschrauber seien zum Einsatz gekommen, sagte der Sprecher. Die junge Frau wird seit mehr als zwei Wochen vermisst.