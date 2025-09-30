Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Polizei sucht nach zwei Kindern aus Lahr

Zwei Kinder verschwinden spurlos mit ihrer Mutter. Was steckt hinter dem plötzlichen Aufbruch - und weshalb sollte der soziale Dienst eingreifen?

Zwei Kinder aus dem badischen Lahr werden vermisst und von der Polizei gesucht. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/DPA
Die Polizei sucht nach zwei vermissten Kindern aus dem badischen Lahr (Ortenaukreis). Ein fünfjähriger Junge und ein siebenjähriges Mädchen sollten am 16. September vom sozialen Dienst der Kommune wegen Kindesgefährdung in Obhut genommen werden, teilte die Polizei mit. 

Doch die Mutter, ihr Lebensgefährte und die Kinder seien schon einen Tag zuvor nicht mehr auffindbar gewesen. Angehörigen zufolge hatten sie die Wohnung in Lahr mit Gepäck verlassen, wie die Ermittler berichteten. 

Wo die Mutter, der Mann und beiden Kinder sich aufhalten, sei nicht bekannt. Hintergründe zu der mutmaßlichen Kindesgefährdung blieben zunächst offen.

© dpa-infocom, dpa:250930-930-106575/1