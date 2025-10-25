Polizei sucht nach Überfall in Supermarkt nach Täter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei sucht nach einem Überfall auf einen Supermarkt in St. Georgen im Schwarzwald-Baar-Kreis nach dem Täter. Eine Person in dem Markt sei verletzt worden, berichtete ein Sprecher. Der Verdächtige konnte demnach unerkannt fliehen. Zwischenzeitlich habe man mit einem Polizeihubschrauber und Einsatzkräften am Boden nach ihm gesucht. Nun habe man die Fahndungsmaßnahmen eingestellt. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Zu den genaueren Umständen der Tat, zum Täter und zur Frage, ob dieser bewaffnet war und ist, machte die Polizei keine Angaben.