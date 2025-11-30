Polizei sucht Geflohenen aus Psychiatrie bei Konstanz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aus dem Zentrum für Psychiatrie Reichenau bei Konstanz ist ein 20-jähriger Mann geflohen. Er entkam am Samstagnachmittag zu Fuß in unbekannte Richtung, wie die Polizei mitteilte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Ergebnis. Die Polizei bittet um Hinweise und schließt nicht aus, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und sich bei einem eventuellen Kontakt aggressiv verhalten könnte.

Der Gesuchte ist etwa 187 Zentimeter groß, schlank und trägt einen dünnen Oberlippenbart. Er hat kurze, schwarze, lockige Haare. Bei seiner Flucht war er mit einer schwarzen Weste, schwarzer Hose, einem grünen Pullover, blauen Schuhen und einer schwarzen Mütze unterwegs.