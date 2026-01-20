Polizei stoppt sturzbetrunkenen Autofahrer in Hechingen

In Hechingen wurde ein betrunkener Autofahrer mit ungesicherten Kindern im Wagen von der Polizei angehalten. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen völlig betrunkenen, mutmaßlich flüchtigen Unfallfahrer haben Streifenbeamte in Hechingen (Zollernalbkreis) angehalten. Polizeiangaben zufolge zeigte ein Atemalkoholtest drei Promille bei dem Mann an, in dessen Auto auch eine Frau und zwei Kinder nicht angegurtet saßen.

Den Angaben nach war der Mann zuvor im gut zehn Kilometer entfernten Mössingen gegen ein geparktes Auto gekracht, hatte dabei sein Autokennzeichen verloren und war davongefahren.

Sein Wagen war den Streifenbeamten in der Nacht auf Dienstag aufgefallen, weil dieser mit erheblich beschädigter Fahrzeugfront und herausgerissenen Scheinwerfern unterwegs war. Weil der 25-Jährige laut Polizei aggressiv wurde, legten ihm die Beamten Handschellen an, und er kam in Gewahrsam. Verletzt wurde niemand.