Polizei stoppt Lastwagen mit selbstentzündlicher Ladung

Die Polizei hat zwei Lastwagen auf der Autobahn 5 bei Baden-Baden mit 80 Fässern selbstentzündlicher Abfallstoffe gestoppt. Die Ladung sei nicht ausreichend gesichert gewesen, teilte die Polizei mit. Viele Fässer waren bereits beschädigt, einige hatten sich schon geöffnet. Die Polizei brachte die Fahrzeuge zu einer Spezialfirma, die die Fässer sicher entleert und neu verpackt.

Den Beamten waren die Fahrzeuge am Donnerstag bei einer großangelegten Kontrolle von Gefahrguttransporten aufgefallen. 30 Lastwagen wurden überprüft, nur zwei von ihnen waren ordnungsgemäß unterwegs. Bei sechs Transportern waren die Verstöße so gravierend, dass ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde.