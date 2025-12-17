Polizei stoppt illegale Botox-Behandlung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ermittler haben in Heilbronn eine illegale Botox-Behandlung beendet. Die Beamten stoppten eine 44-Jährige ohne medizinische Ausbildung am Samstagmittag bei der Behandlung einer Kundin, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle wurden zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente und Medizinprodukte sichergestellt, die unerlaubt aus Polen eingeführt worden sein sollen.

Gegen die Verdächtige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Heilpraktiker- und Arzneimittelgesetz ermittelt. Seit November gehen Ermittler Hinweisen nach, dass im Hohenlohekreis und in Heilbronn unerlaubt Botox-Behandlungen durchgeführt werden sollen.

Mit dem Nervengift Botox werden unter anderem die Muskeln im Gesicht behandelt, die für die Falten verantwortlich sind. In Deutschland dürfen es nur zugelassene Ärztinnen und Ärzte spritzen.