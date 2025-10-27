Polizei stoppt falschen Diplomaten am Bodensee

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zum zweiten Mal in diesem Jahr ist ein Mann mit gefälschtem Diplomatenausweis in Lindau am Bodensee gestoppt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Auto eines 23-jährigen Schweizers am Freitagabend kontrolliert. Dabei sei den Beamten ein Aufkleber neben dem Kennzeichen aufgefallen, der auf ein Diplomaten-Auto hinwies.

Laut den Beamten befanden sich auch im Reisepass des Fahrers diplomatische Stempel, die sich jedoch als Fälschung herausstellten. Die Polizei habe deshalb ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Missbrauchs von Titeln und Amtsanmaßung gegen den Mann eingeleitet.

Den Angaben zufolge war bereits im April ein 48-Jähriger mit gefälschtem Diplomaten-Stempel im Reisepass unterwegs. Nun prüft die Polizei, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht.