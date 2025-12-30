Polizei schnappt gesuchten Mann – Waffenfund in Au am Rhein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist in Au am Rhein (Kreis Rastatt) festgenommen und später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Der psychisch Auffällige hatte laut Polizei durch Einträge im Internet auf sich aufmerksam gemacht und dort seine Bereitschaft, Gewalt gegen Dritte auszuüben, verbreitet. Bei einer Wohnungsdurchsuchung des 30 Jahre alten Mannes wurden unter anderem mehrere Waffen und Munition und eine Kleinmenge an Amphetamin sichergestellt.