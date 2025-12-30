Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Polizei schnappt gesuchten Mann – Waffenfund in Au am Rhein

Nach auffälligen Internet-Einträgen nimmt die Polizei einen 30-Jährigen in Au am Rhein fest. Bei der Durchsuchung finden die Beamten Waffen, Munition und Drogen.

Symbolbild Polizei
Ein 30 Jahre alter Mann ist der Polizei ins Netz gegangen. (Symbolfoto) Foto: Boris Roessler/DPA
Ein 30 Jahre alter Mann ist der Polizei ins Netz gegangen. (Symbolfoto)
Foto: Boris Roessler/DPA

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist in Au am Rhein (Kreis Rastatt) festgenommen und später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Der psychisch Auffällige hatte laut Polizei durch Einträge im Internet auf sich aufmerksam gemacht und dort seine Bereitschaft, Gewalt gegen Dritte auszuüben, verbreitet. Bei einer Wohnungsdurchsuchung des 30 Jahre alten Mannes wurden unter anderem mehrere Waffen und Munition und eine Kleinmenge an Amphetamin sichergestellt.

© dpa-infocom, dpa:251230-930-481576/1