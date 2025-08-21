Polizei schießt in Ulmer Innenstadt auf Mann

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Wohngebiet in der Ulmer Innenstadt hat die Polizei auf einen Mann geschossen. Er sei psychisch auffällig gewesen und nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei schwer verletzt, hieß es von der Polizei.

Die Schüsse seien hinter einem Wohnhaus in der Nähe des Landratsamts abgefeuert worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so der Polizeisprecher weiter. Weitere Details nannte der Beamte nicht. Der Bereich ist abgesperrt, die Spurensicherung ist vor Ort.