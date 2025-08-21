Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Polizei schießt in Ulmer Innenstadt auf Mann

In der Nähe des Landratsamts in Ulm schießt die Polizei in einem Wohngebiet auf einen Mann. Vieles ist noch unklar.

In einem Wohngebiet in der Ulmer Innenstadt hat die Polizei auf einen Mann geschossen. Er sei psychisch auffällig gewesen und nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei schwer verletzt, hieß es von der Polizei. 

Die Schüsse seien hinter einem Wohnhaus in der Nähe des Landratsamts abgefeuert worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so der Polizeisprecher weiter. Weitere Details nannte der Beamte nicht. Der Bereich ist abgesperrt, die Spurensicherung ist vor Ort.

