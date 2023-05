Aktuell Land

Polizei: Schüsse fielen bei laufender Produktion

Die Schüsse in dem Sindelfinger Werk von Mercedes-Werk, durch die zwei Männer getötet worden sind, fielen bei laufender Produktion. Es seien am Donnerstagmorgen viele Mitarbeitende in der Halle gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Informationen zu einer Zahl der Zeugen lagen ihm zunächst nicht vor. Die Daten aller Mitarbeitenden aus der Halle seien festgestellt worden. Bevor die Zeugen befragt werden, sollten sie den Angaben nach psychologisch betreut werden.