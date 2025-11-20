Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Polizei räumt nach Drohungen drei Schulen an einem Vormittag

Nach unspezifischen Drohungen werden gleich drei Schulen am selben Vormittag geräumt. Hängen die Fälle zusammen?

Absperrband der Polizei
Nach Drohungen mussten drei Schulen geräumt werden - am selben Vormittag. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/DPA
Nach Drohungen mussten drei Schulen geräumt werden - am selben Vormittag. (Symbolbild)
Foto: Sebastian Kahnert/DPA

Wegen »unspezifischer Drohungen« sind am Morgen zwei Schulen in Mühlacker (Enzkreis) geräumt worden, auch an einer Schule in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) musste die Polizei eingreifen. Hunderte Menschen mussten die Einrichtungen verlassen - allein 1500 von ihnen in den beiden Schulen in Mühlacker. Ob die beiden dortigen Fälle zusammenhängen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. 

Im Boxberger Fall wird ein Schüler verdächtigt. Der Jugendliche soll Mitschülern gedroht und dann das Schulgelände verlassen haben. In einem größeren Einsatz wurden daraufhin Teile der Verbundschule geräumt, sagte ein Polizeisprecher. Zweieinhalb Stunden später sei der verdächtigte Schüler ausfindig gemacht worden. Niemand sei verletzt worden. Der Polizeisprecher äußerte sich nicht zum Inhalt der mutmaßlichen Drohungen. Der Jugendliche müsse sich aber für den Einsatz verantworten.

Auch die zuvor geräumten Schulen in Mühlacker wurden durchsucht. Verdächtige Gegenstände fanden die Einsatzkräfte den Angaben zufolge aber nicht. Um welche Art von Drohung es sich handelte, wurde auch hier zunächst nicht mitgeteilt. Eine konkrete Gefahr bestand nicht. Beide Schulen liegen nicht weit voneinander entfernt.

© dpa-infocom, dpa:251120-930-316446/4