Polizei räumt nach Drohung zwei Schulen in Mühlacker

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen »unspezifischer Drohungen« sind am Morgen zwei Schulen in Mühlacker (Enzkreis) geräumt worden. Insgesamt mussten rund 1.500 Menschen die Einrichtungen verlassen - 700 Personen in der einen Schule und etwa 800 in der anderen. Ob beide Fälle zusammenhängen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Man ermittele aber auch in diese Richtung, sagte ein Sprecher.

Die Schulen wurden nach der Räumung durchsucht. Verdächtige Gegenstände fanden die Einsatzkräfte den Angaben zufolge aber nicht. Um welche Art von Drohung es sich handelte, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Eine konkrete Gefahr bestand nicht. Beide Schulen liegen nicht weit voneinander entfernt.