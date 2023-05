Aktuell Land

Polizei nimmt mutmaßlichem »Reichsbürger« Waffen ab

Ermittler haben einem mutmaßlichen »Reichsbürger« in Singen (Kreis Konstanz) zahlreiche Waffen abgenommen. Unter anderem fanden sie in seiner Wohnung eine Langwaffe, zwei Pistolen, Elektroschocker, eine Armbrust, ein Luftgewehr sowie Stahlkugeln und stellten diese sicher, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.