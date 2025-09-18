Polizei nimmt Mann nach Angriff auf Ehefrau in Bretten fest

Die Polizei rückte am Morgen zu einem Einsatz in Bretten (Landkreis Karlsruhe) aus. (Symbolbild)

Ein Mann soll in Bretten (Kreis Karlsruhe) seine Ehefrau angegriffen und verletzt haben. Der 55-Jährige soll laut Polizei mit einem scharfen Gegenstand auf den Oberkörper der Frau eingestochen haben. Wie schwer die 48-Jährige verletzt wurde, war demnach zunächst unklar.

Eine Nachbarin rief den Angaben nach am Morgen die Polizei, nachdem sie Schreie aus der Wohnung des Paares gehört hatte. Die 48-Jährige flüchtete zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter zu der Nachbarin. Die Frau kam ins Krankenhaus, ihre Tochter blieb laut Polizei unverletzt.

Den 55-Jährigen nahm die Polizei in der Wohnung fest. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.