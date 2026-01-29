Polizei nimmt Einbrecherbande hoch

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen eine überregional agierende Einbrecherbande hochgenommen. Bei Durchsuchungen in Recklinghausen und Esslingen seien insgesamt vier Verdächtige im Alter zwischen 22 und 63 Jahren verhaftet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Ein weiterer Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Zudem fand die Polizei mutmaßliches Diebesgut, dessen Wert im fünfstelligen Bereich liegen soll, darunter Bargeld, hochwertige Uhren, Schmuck. Auch Mobiltelefone sowie ein mutmaßliches Tatfahrzeug wurden sichergestellt.

Den Verdächtigen werden insgesamt zehn Taten in Ostfildern und Neuhausen (Kreis Esslingen), Ammerbuch (Kreis Tübingen), Merklingen und Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sowie Göppingen und Uhingen (Kreis Göppingen) zugerechnet. Dabei sei unter anderem Bargeld, Schmuck und Gold im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro gestohlen worden.

Gegen den vorläufig festgenommenen 25-Jährigen wird wegen Geldwäsche ermittelt. Er soll der Gruppierung beim Beseitigen von Beweismitteln geholfen haben. Die Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse wurden am Mittwoch vollstreckt.