Polizei mit ersten Details: Leiche in Koffer bei Filderstadt stark verwest

Die Leiche befand sich laut Polizei in einem Koffer. (Symbolbild)

FILDERSTADT. Grausiger Fund: Bauhof-Mitarbeiter haben in einem Koffer am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) eine Leiche entdeckt -stark verwest und zum Teil bereits skelettiert. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, ohne weitere Details zu nennen. Die Polizei nahm noch am Fundort Ermittlungen auf. Eine 44-köpfige Sonderkommission wurde eingerichtet und eine Obduktion angeordnet.

Dem Bauhof war zuvor gemeldet worden, dass an einem Bachlauf im Stadtteil Bonlanden ein Koffer lag. Herbeigerufene Mitarbeiter stellten Verwesungsgeruch fest und öffneten das Gepäckstück. Die Leiche war den Angaben zufolge am späten Donnerstagvormittag gefunden worden.

Weitere Hintergründe sowie Geschlecht, Alter sowie Todesursache und Todeszeitpunkt sind unklar. Die Obduktion solle hierzu mehr Klarheit bringen, wie es weiter hieß. Zeugen würden dringend gesucht.

Gleichzeitig bittet die Polizei um Hinweise und fragt: Wer hat in Bonlanden, in dem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand, in den vergangenen Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem ist eine Person aufgefallen, die in letzter Zeit in diesem Bereich mit einem Koffer unterwegs war?

Wem sind in den vergangenen Wochen verdächtige Fahrzeuge in dem Wohngebiet zwischen der Bonländer Hauptstraße und der Ringstraße aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter Telefon 0711/3990-660 entgegen. Die Sonderkommission ist auch per E-Mail unter esslingen.kd.soko-hinweis@polizei.bwl.de zu erreichen.

(GEA/dpa)