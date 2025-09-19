Polizei kontrolliert Autofahrer: 20 Jahre ohne Führerschein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Polizisten haben einen Autofahrer kontrolliert, der nach eigenen Angaben seit 20 Jahren keinen Führerschein hat. Zuvor lieferten sich der 43-Jährige und die Beamten eine Verfolgungsfahrt in Weingarten (Landkreis Ravensburg), wie die Polizei mitteilte.

Ursprünglich wollten sie ihn am Donnerstag anhalten, weil er nicht angeschnallt war. Statt zu stoppen, gab der 43-Jährige Gas und raste schließlich in eine Sackgasse. Dort endete die Flucht. Er konnte den Beamten weder Ausweis noch Führerschein zeigen. Deswegen begleiteten die Beamten den Mann zu seiner vermeintlichen Wohnung. Dort gab er den Polizisten einen falschen Ausweis.

Danach fuhren die Beamten mit ihm zu seiner echten Wohnung, wo er auch seinen eigenen Ausweis zeigte. Er erhielt unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.