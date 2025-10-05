Polizei: Kinder aus Lahr wohlbehalten aufgegriffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat zwei vermisste Kinder aus dem badischen Lahr gefunden. Sie seien in der Region aufgegriffen worden und wohlauf, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg. Nähere Details zu den Umständen nannte er nicht. Zuvor hatte die »Badische Zeitung« online darüber berichtet.

Der soziale Dienst der Kommune im Ortenaukreis hatte den fünfjährigen Jungen und das siebenjährige Mädchen am 16. September wegen Kindesgefährdung in Obhut nehmen wollen. Hintergründe dazu blieben zunächst unklar.

Doch die Mutter, ihr Lebensgefährte und die Kinder seien schon einen Tag zuvor nicht mehr auffindbar gewesen, hatte es geheißen. Angehörigen zufolge hatten sie die Wohnung in Lahr mit Gepäck verlassen. Die Polizei veröffentlichte erst vor wenigen Tagen eine Vermisstenfahndung mit Fotos der Kinder. (dpa)