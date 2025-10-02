Polizei: Kinder aus Lahr dürften mit Mutter unterwegs sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vor zwei Tagen veröffentlichte die Polizei eine offizielle Vermisstenfahndung - doch die beiden gesuchten Kinder aus dem badischen Lahr bleiben verschwunden. »Wir gehen davon aus, dass sie noch unterwegs sind mit der Mutter«, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Es gab demnach erste Hinweise, die aber bisher nichts Konkretes ergaben.

Der soziale Dienst der Kommune im Ortenaukreis hatte den fünfjährigen Jungen und das siebenjährige Mädchen am 16. September wegen Kindesgefährdung in Obhut nehmen wollen. Hintergründe dazu blieben zunächst unklar.

Doch die Mutter, ihr Lebensgefährte und die Kinder seien schon einen Tag zuvor nicht mehr auffindbar gewesen, hatte es am Dienstag geheißen. Angehörigen zufolge hatten sie die Wohnung in Lahr mit Gepäck verlassen. Der Aufenthaltsort sei nicht bekannt.

Die Polizei veröffentlichte die Vermisstenfahndung im Internet - mit Beschreibungen der Kinder und Fotos. Hinweise nimmt die Offenburger Polizei unter der Nummer +49 781 212820 entgegen.