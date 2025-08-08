Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Polizei: Jugendliche am Steuer baut Unfall und flüchtet

Ein Mann soll eine Minderjährige mit seinem Auto fahren lassen haben. Doch die Fahrt geht für beide Beteiligten nicht gut aus.

Polizei
Nach dem Unfall soll der 34-Jährige das Auto noch geparkt haben. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/DPA
Nach dem Unfall soll der 34-Jährige das Auto noch geparkt haben. (Symbolbild)
Foto: Soeren Stache/DPA

Mit dem Auto eines alkoholisierten 34-Jährigen soll eine Jugendliche einen Unfall im Kreis Böblingen gebaut und zu Fuß geflüchtet sein. Der Mann habe die 15-Jährige zuvor ans Steuer gelassen, teilte die Polizei mit. Die Spritztour in Weil der Stadt endete den Angaben zufolge dann mit Zusammenstößen mit zwei geparkten Fahrzeugen. Daraufhin soll die Jugendliche geflüchtet sein.

Der 34-Jährige soll hingegen das Auto noch geparkt haben. Zeugen, die das beobachteten, wählten daraufhin den Notruf. Bei einer anschließenden Kontrolle ergab demnach ein Atemtest bei dem Mann einen Wert von rund ein Promille. Hinweise führten die Beamten zu der 15-Jährigen. Sie müsse sich wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht verantworten. In welcher Beziehung die Jugendliche und der Mann stehen, war laut Polizei zunächst nicht bekannt.

