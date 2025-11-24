Polizei im Großeinsatz in Bruchsal - auch Bahnhof betroffen

In Bruchsal läuft ein Großeinsatz der Polizei. Auch der Bahnhof ist betroffen. (Symbolbild)

Wegen Schreien aus einer Wohnung ist die Polizei in Bruchsal im Großeinsatz. Nach aktuellem Kenntnisstand hält sich ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann in der Wohnung auf, wie die Polizei mitteilte. Es sei unklar, ob er Zugriff zu Waffen oder gefährlichen Gegenständen habe und inwieweit eine Bedrohungslage bestehe, sagte ein Sprecher.

Zeugen hatten Schreie gehört und die Polizei informiert. Erkenntnisse über weitere Menschen in der Wohnung oder Verletzte gibt es bislang nicht.

Bahnhofsvorplatz teilweise gesperrt

Die Polizei hat das Gebiet weiträumig gesperrt. Die Wohnung liegt in Bahnhofsnähe, betroffen sind daher auch Teile des Bruchsaler Bahnhofsvorplatzes. Der Zugverkehr ist einem Bahnsprecher zufolge aber nicht beeinträchtigt, der Zugang zu den Gleisen ist möglich.