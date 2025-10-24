Polizei hilft Hühnern und Ziege aus misslicher Lage

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei tierische Rettungsaktionen haben bei der Polizei in Baden für Einsätze der etwas anderen Art gesorgt. In Rastatt befreiten Beamte am Mittwoch eine junge Ziege, die sich mit dem Kopf in einem Kunststoffzaun verfangen hatte. Nach Angaben der Polizei war das Tier nach zwei Schnitten im Zaun wieder frei und konnte unversehrt zu seiner Herde zurückgebracht werden – nicht ohne dankbare Freudensprünge. Für ihre Tapferkeit erhielt die kleine Ziege eine ausgiebige Streicheleinheit.

Bereits am Sonntag hatten Polizisten in Achern im Ortenaukreis mehrere ausgebüxte Hühner in gefährlicher Nähe zu den Bahngleisen entdeckt. Sie konnten die Ausreißer unversehrt einfangen und sicher in ihr Gehege zurückbringen.