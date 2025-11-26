Polizei hat Verdächtigen nach Diebstählen in Kirchen am Bodensee

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach mehreren Diebstählen aus Kirchen am Bodensee haben die Ermittler einen Verdächtigen ausgemacht. Der Mann ist 36 Jahre alt und der Polizei einschlägig bekannt, kommt aus dem westlichen Bodenseekreis und wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen angezeigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er soll unter anderem im Spätsommer aus der Kirche Mariä Heimsuchung in Meersburg und der Klosterkirche Birnau Opferstöcke aufgebrochen und das Geld daraus gestohlen haben.

Weil er unter anderem auch eine Tür beschädigte, verursachte er einen Gesamtschaden von mehr als 50.000 Euro. Die Ermittler fanden in seiner Wohnung unter anderem mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Zeugenhinweise hatten sie auf seine Spur gebracht. Die Ermittler prüfen jetzt, ob der Mann auch für andere Straftaten in Betracht kommt.