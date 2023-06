Aktuell Land

Polizei geht nach Explosion von zwei Verdächtigen aus

Nach dem Angriff auf eine Trauergemeinde in Altbach (Landkreis Esslingen) geht die Polizei von zwei verdächtigen Männern aus. Einer von ihnen habe am Freitagmittag einen bislang unbekannten Gegenstand auf die Trauernden geworfen, der explodiert sei, wie ein Polizeisprecher der dpa vor Ort sagte. Fünf bis sieben Personen seien bei der Explosion verletzt worden. Sicherheitskreisen zufolge handelt es sich um Brand- und Splitterverletzungen. Ein weiterer Sprecher der Polizei sagte, es sei noch unklar, um was für einen Gegenstand es sich gehandelt habe - ob es ein handelsüblicher Böller gewesen sei oder etwa eine selbstgebaute Sprengvorrichtung.