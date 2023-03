Aktuell Land

Polizei findet Waffen und Drogen bei 31-Jährigem

130 Kilogramm Amphetamin und mehrere Waffen hat die Polizei bei einem 31-Jährigen sichergestellt. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den Mann bereits Ende Februar am Grenzübergang Weil am Rhein (Kreis Lörrach), wie Staatsanwaltschaft Lörrach und Zollfahndungsamt Stuttgart am Freitag mitteilten. Dabei fanden sie einen geladenen Revolver, ein Magazin mit Munition in seiner Socke und eine kleine Menge Kokain. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Hamburg stellten die Beamten 130 Kilogramm Amphetamin, ein Gewehr sowie kleinere Mengen weiterer Betäubungsmittel sicher.