Polizei findet täuschend echte Waffen bei 26-Jährigem im Kreis Göppingen

Erst beschädigte der aggressive Mann die Scheiben an einer Bushaltestelle in Zell unter Aichelberg mit Schüssen aus einer Luftdruckwaffe. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler dann zwei täuschend echt aussehende Schusswaffen und ein Messer bei dem 26-Jährigen, wie aus einer Polizeimitteilung hervorgeht. Bei beiden Waffen handelte es sich um Luftdruckwaffen. »Während der Festnahme wurden die Polizisten aufs Übelste beleidigt und bespuckt«, schrieb ein Polizeisprecher in einen Bericht über den nächtlichen Einsatz.

Randale im Transportbus - Ruhe im Polizeirevier

Selbst im Transportbus sei der 26-Jährige »völlig außer sich und trat mit den Füßen gegen die Inneneinrichtung des Streifenwagens sowie dienstliche Ausrüstungsgegenstände«. Da sich der Mann auch an Wohnanschrift seiner Eltern in Zell unter Aichelberg (Kreis Göppingen) nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Polizeibeamten mit auf ein Polizeirevier. Später wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Niemand wurde verletzt.

Der rabiate Mann muss sich nun wegen mehreren Straftaten unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Denn mit einer der Luftdruckwaffen hatte der 26-Jährige wohl vor seinen erheblichen »Ausrastern« auf die Scheiben der Bushaltestelle geschossen.