Polizei erschießt Mensch im Landkreis Konstanz

In Hilzingen im Kreis Konstanz ist ein Mensch nach einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei gestorben. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Er nannte keine weiteren Details zu den Hintergründen, etwa zu Geschlecht, Herkunft oder Alter des Opfers. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen. Erst vorige Woche war in Schramberg im Kreis Rottweil ein Mann durch Schusswaffengebrauch der Polizei ums Leben gekommen.