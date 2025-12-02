Polizei ermittelt zur Brandursache nach Leichenfund

In dem Gebäude wurde bei dem Brand am Montag eine Leiche gefunden. (Symbolbild)

Nach dem Brand und dem Fund einer Leiche in einem Wohnhaus in Obersontheim (Landkreis Schwäbisch Hall) ermittelt die Polizei weiter zur Brandursache. Laut einem Polizeisprecher deuten die derzeitigen Erkenntnisse weiter darauf hin, dass es sich bei dem Toten um den Bewohner des Hauses handelt. Dies werde aktuell aber noch überprüft.

Das Haus in Obersontheim stand am Montag in Vollbrand. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergreifen konnten. Nach dem Brand wurde die Leiche im Gebäude gefunden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 400.000 Euro.