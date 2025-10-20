Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Polizei ermittelt wegen eines toten Mannes in Rheinfelden

Der Park ist abgesperrt, Polizei vor Ort: Nach dem Fund einer Leiche in Rheinfelden gibt es noch viele Fragen.

Symbolbild - Blaulicht
In Rheinfelden ist eine Leiche gefunden worden. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/DPA
In Rheinfelden ist eine Leiche gefunden worden. (Symbolbild)
Foto: David Inderlied/DPA

In Rheinfelden laufen nach dem Fund einer Leiche Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts. Das teilte die Polizei in Lörrach mit. Am Morgen sei ein Mann tot in einer Gaststätte beim Kastanienpark gefunden worden. Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission namens »Centrum« eingerichtet.

Der Kastanienpark vor dem Rathaus in der Innenstadt wurde abgesperrt. Zuvor hatten die »Badische Zeitung« und der »Südkurier« berichtet. Hintergründe und Informationen zur Polizeiaktion gab es auf Nachfrage zunächst nicht.

Wegen laufender Ermittlungen kündigte die Polizei an, keine weiteren Auskünfte zu erteilen.

