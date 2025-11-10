Polizei ermittelt nach Unfall wegen illegalen Autorennens

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Autofahrer haben sich in Göppingen mutmaßlich ein illegales Autorennen geliefert. Ein Auto krachte dabei gegen einen Ampelmast, landete auf der Beifahrerseite und beschädigte die Hauswand einer Bäckerei, wie die Polizei mitteilte. Der 19-jährige Fahrer und sein 17 Jahre alter Beifahrer blieben den Angaben nach unverletzt. Zuvor waren zwei weitere Autos mit hohem Tempo an dem Wagen einer 21-Jährigen vorbeigerast.

Die 21-Jährige war in der Nacht zum Sonntag mit ihrem Auto auf einer mehrspurigen Straße unterwegs. Nachdem die beiden Wagen an ihr vorbeigefahren waren, wechselte sie nach ihren eigenen Angaben auf die rechte Spur. Dabei habe sie jedoch bemerkt, wie sich ein weiterer Wagen mit hohem Tempo von hinten näherte. Sie habe ihren Wagen wieder auf die linke Spur gelenkt, während das heranfahrende Auto nach rechts auswich. Dabei sei das Auto gegen die Fußgängerampel gekracht, die daraufhin umknickte.

Das Auto des 19-Jährigen war nach dem Unfall schrottreif, den Schaden an der Ampel und der Hauswand schätzte die Polizei auf insgesamt rund 3.000 Euro. Der 19-jährige Fahrer musste nach dem Unfall seinen Führerschein abgeben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und zu den zwei weiteren Autos geben können.