Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Polizei durchsucht mehrere Gebäude im Zollernalbkreis

Razzia am Morgen: Im Zollernalbkreis durchsucht die Polizei mehrere Gebäude. Zu den Hintergründen halten sich die Ermittler bedeckt.

Polizei - Symbolbild
Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/DPA
Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild)
Foto: Daniel Karmann/DPA

Ein Großaufgebot der Polizei hat im Zollernalbkreis mehrere Gebäude durchsucht. Die Durchsuchungen »einer Handvoll Objekte« unter anderem in Albstadt hätten im Rahmen von Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen sogenannter Allgemeinkriminalität stattgefunden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben machte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. »Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.«

Einem Bericht des SWR zufolge fand eine Durchsuchung in einem Studentenwohnheim statt. Dazu machte der Sprecher der Polizei keine Angaben. Die Kräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen seien vom Polizeipräsidium Einsatz unterstützt worden.

© dpa-infocom, dpa:251001-930-109333/2