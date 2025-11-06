Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Polizei durchsucht Haus in Schwendi

In Schwendi durchsucht die Polizei ein Haus. Was über den Einsatz bislang bekannt ist.

Blaulicht
In Schwendi hat die Polizei ein Haus durchsucht (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA
In Schwendi hat die Polizei ein Haus durchsucht (Symbolbild)
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA

Bei einem größeren Einsatz in Schwendi (Kreis Biberach) hat die Polizei mit zahlreichen Kräften ein Haus durchsucht. Am Morgen waren mehrere Polizeiautos, mitunter auch Zivilfahrzeuge und ein Räumungsfahrzeug, im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Ob auch Spezialkräfte vor Ort waren, blieb zunächst unklar. Um was es bei der Durchsuchung ging, sagte die Sprecherin zunächst nicht. Es handle sich um ein länger zurückreichendes Ermittlungsverfahren. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Der Einsatz war am Mittag beendet worden.

© dpa-infocom, dpa:251106-930-257750/1