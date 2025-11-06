Polizei durchsucht Haus in Schwendi

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem größeren Einsatz in Schwendi (Kreis Biberach) hat die Polizei mit zahlreichen Kräften ein Haus durchsucht. Am Morgen waren mehrere Polizeiautos, mitunter auch Zivilfahrzeuge und ein Räumungsfahrzeug, im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Ob auch Spezialkräfte vor Ort waren, blieb zunächst unklar. Um was es bei der Durchsuchung ging, sagte die Sprecherin zunächst nicht. Es handle sich um ein länger zurückreichendes Ermittlungsverfahren. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Der Einsatz war am Mittag beendet worden.