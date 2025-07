Polizei: Beamter erschießt Mann in Stuttgart nach Streit

Zu einer Auseinandersetzung kam es in der Nacht in einer Gaststätte in Stuttgart, bei der ein Mann schwer verletzt wurde.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Einsatz in Stuttgart hat ein Polizist nach Angaben der Ermittlungsbehörden einen Mann mit einem Schuss tödlich verletzt. Zuvor sei es in der Nacht zu einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte gekommen, teilten Staatsanwaltschaft, Polizei Stuttgart und das Landeskriminalamt mit. Demnach verletzte ein 18-jähriger Algerier einen 29-jährigen Landsmann mit einem scharfen Gegenstand schwer am Hals. Anschließend sei er geflüchtet, aber von dem Beamten gestellt worden.