Aktuell Land

Polizei-Affäre: Polizeipräsidentin wehrt sich gegen Vorwürfe

Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz sieht in der Affäre um sexuelle Belästigung bei der Polizei keine Versäumnisse ihrerseits. Sie wehrte sich am Montag auch gegen Vorwürfe, dass sie den beschuldigten Inspekteur der Polizei schützen wollte, indem sie dessen privates Handy nicht zur Beweisaufnahme sichern ließ. Es habe rechtlich keinen Grund dafür gegeben, sagte Hinz im Untersuchungsausschuss zur sogenannten Polizei-Affäre im Landtag in Stuttgart. Mit einer Sicherung des Handys hätte mögliche Kommunikation darüber eingesehen und ausgewertet werden können.