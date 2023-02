Aktuell Land

Politischer Aschermittwoch wieder live im Südwesten

Nach zwei Corona-Jahren wollen die großen Parteien am politischen Aschermittwoch wieder mit ihren Anhängern zusammenkommen und ihren Lagern kräftige Politikkost servieren. Die Grünen erwarten in Biberach Bundesprominenz, wenn Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ans Rednerpult tritt. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Landesparteichefin Lena Schwelling sind bei der Traditionsveranstaltung dabei (11.00 Uhr). Am Abend ist Agrarminister Özdemir in Böblingen erneut gefragt: Er wird zum 41. Aschermittwoch Fischsuppenessen eingeladen (18.00 Uhr).