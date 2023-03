Aktuell Land

Polens Regierungschef Morawiecki hält Europa-Rede

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will am Montag (11.00 Uhr) an der Universität Heidelberg eine Rede zur Zukunft Europas halten. Der Regierungschef wird nach Angaben der Hochschule unter anderem über die Frage sprechen, ob angesichts der Invasion Russlands in der Ukraine die europäischen Werte Bestand haben werden.