Polen bleibt wichtigster Lieferant für Gänsebraten im Land

Der Gänsebraten ist ein klassisches Essen an Weihnachten: Im Jahr 2024 sind rund 750 Tonnen Gänsefleisch aus dem Ausland in den Südwesten importiert worden und damit gut 30 Tonnen oder 4,1 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte.

Fast zwei Drittel (knapp 467 Tonnen) aller Gänsefleischimporte kamen aus Polen. Ein gutes Drittel wurde aus Ungarn bezogen (267 Tonnen). Frankreich, Österreich und Italien komplettierten die baden-württembergischen Bezugsländer von Gänsefleisch und kamen zusammen auf den übrigen Anteil von etwas mehr als 2 Prozent.

Hingegen gingen 2024 lediglich etwas mehr als 11 Tonnen Gänsefleisch aus heimischer Produktion über die baden-württembergischen Landesgrenzen ins Ausland.

